В НАТО готовят оценку выполнения Комплексного пакета помощи Украине

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 24 сентября состоялось заседание Комитета НАТО по партнерству и коллективной безопасности, посвященное подготовке Оценки выполнения Комплексного пакета помощи НАТО Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Миссии Украины при НАТО.

Оценку представят во время визита Североатлантического совета НАТО в Украине 31 октября.

"Комплексный пакет помощи НАТО для Украины является важным элементом поддержки НАТО нашего государства. Он позволяет нам эффективно адаптироваться к современным вызовам в среде безопасности, в частности, укрепить нашу устойчивость, эффективно реализовывать программу реформ, прежде всего, в сфере безопасности и обороны", - отметил руководитель экспертной группы взаимодействия с НАТО правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Алексей Генчев.

В ходе встречи украинская сторона заверила союзников в продолжении евроатлантического курса.

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Как известно, 9 июля 2016 года на встрече в Варшаве лидеры главы государств и правительств Комиссии Украина - НАТО одобрили Комплексный пакет помощи НАТО для Украины, направленный на поддержку нашего государства в вопросах улучшения способности обеспечивать собственную безопасность, а также реализации широкомасштабных реформ с целью достижения стандартов НАТО.

Пакет помощи содержит более 40 целевых мер поддержки Украины в ключевых сферах, которые подкрепляются совместной работой на стратегическом уровне и способствовать способности Украины лучше обеспечить собственную безопасность.

Напомним, Североатлантический совет НАТО, то есть представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, приедет в Киев 31 октября, а также посетит Одессу.

Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.