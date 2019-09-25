У НАТО готують оцінку виконання Комплексного пакету допомоги Україні

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 24 вересня відбулося засідання Комітету Альянсу з питань партнерств та колективної безпеки, присвячене підготовці Оцінки виконання Комплексного пакету допомоги НАТО Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Місії України при НАТО.

Оцінку представлять під час візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну 31 жовтня.

"Комплексний пакет допомоги НАТО для України є важливим елементом підтримки Альянсом нашої держави. Він дозволяє нам ефективно адаптуватися до сучасних викликів у безпековому середовищі, зокрема, зміцнити нашу стійкість, ефективніше реалізовувати програму реформ, передусім, у сфері безпеки та оборони," – зазначив керівник експертної групи взаємодії з НАТО урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну Олексій Генчев.

У ході зустрічі українська сторона запевнила союзників у продовженні євроатлантичного курсу.

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Як відомо, 9 липня 2016 року на зустрічі у Варшаві лідери глави держав та урядів Комісії Україна – НАТО схвалили Комплексний пакет допомоги НАТО для України, спрямований на підтримку нашої держави у питаннях покращення спроможності забезпечувати власну безпеку, а також реалізації широкомасштабних реформ з метою досягнення стандартів НАТО.

Пакет допомоги містить понад 40 цільових заходів підтримки України у ключових сферах, які підкріплюються спільною роботою на стратегічному рівні та сприятимуть спроможності України краще забезпечити власну безпеку.

Нагадаємо, Північноатлантична рада НАТО, тобто представники усіх 29 держав-членів Альянсу разом із генсеком Єнсом Столтенбергом, відвідає Київ 31 жовтня, а також прибуде до Одеси.

Північноатлантична рада - ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО.