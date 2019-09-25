Зеленский посетил официальный прием президента США в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел короткую встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Первой леди США на официальном приеме от президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - говорится в сообщении.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019

Зеленский и Трамп в среду должны провести официальную встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, которая продлится около часа.

Встреча состоится на фоне инициирования демократами процедуры импичмента Трампа из-за звонка Зеленскому.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

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