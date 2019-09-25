Зеленський відвідав офіційне прийняття президента США у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів коротку зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні глави держави в Twitter.

"Вчора поспілкувалися з Дональдом Трампом та Першою леді США на Офіційному прийнятті від президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі!", - йдеться у повідомленні.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019

Зеленський і Трамп у середу мають провести офіційну зустріч, яка триватиме близько години. Зустріч відбудеться на тлі ініціації демократами процедури імпічменту Трампа через його дзвінок Зеленському.

Минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.

За припущеннями медіа, лідер США також міг шантажувати Зеленського.

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