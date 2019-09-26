Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил оккупированный Донбасс с Приднестровьем, а Минские соглашения - с документом о федерализации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Коммерсант".

На вопрос, заключается ли позиция России по урегулированию в Донбассе в том, что если не будет "особого статуса", то не будет урегулирования, Лавров сказал: "Позиция России несколько шире. Она заключается в том, что есть Минские договоренности".

Он отметил, что речь идет не только об "особом статусе".

"Не только статус. Предполагаемое восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса. Это очень похоже на Приднестровье, между прочим", - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос, не станет ли Донбасс "навсегда" Приднестровьем, где через десятилетия не предвидится урегулирования, Лавров ответил: "По Приднестровью, в отличие от Донбасса, нет документа, который был бы аналогичен Минским договоренностями. Точнее, он был, но не утвержден - "меморандум Козака" (план урегулирования приднестровского конфликта через федерализацию Молдовы, подготовленный в 2003 году тогдашним замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком)".

Он отметил, что позиция России не изменилась. Лавров рассказал, что Украина "такая разная" и сохранить ее можно "исключительно проявив понимание всех различий".

При этом на вопрос, имеет ли он в виду федерализацию, Лавров сказал, что "это можно по-разному называть".

"Как угодно называйте. Но те же США - это федерация с полномочиями штатов гораздо более существенными, чем во многих других федерациях. В Швейцарской Конфедерации очень много на уровне кантонов решается, но это очень сильное, единое государство. Не вижу причин, почему Украина должна бояться ослабления своей идентичности в случае, если она признает, что в этой стране живут очень разные люди. В России также живут очень разные люди. Да, возникают трения, возникают какие-то конфликты, но в рамках одной страны, с уважением к правам меньшинств всегда можно договориться", - говорит Лавров.

Накануне в Нью-Йорке состоялась короткая беседа Лаврова с президентом Украины Владимиром Зеленским.