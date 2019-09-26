Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров порівняв окупований Донбас з Придністров'ям, а Мінські угоди - з документом про федералізацію.

Про повідомляє "Європейська правда"з посиланням на "Коммерсант".

На запитання, чи полягає позиція Росії щодо врегулювання на Донбасі в тому, що, якщо не буде "особливого статусу", то не буде врегулювання, Лавров сказав: "Позиція Росії дещо ширша. Вона полягає в тому, що є Мінські домовленості".

Він наголосив, що йдеться не лише про "особливий статус".

"Не лише статус. Передбачуване відновлення контролю України над усім цим регіоном за поваги його особливого статусу. Це дуже схоже на Придністров'я, між іншим", - сказав Лавров.

Відповідаючи на запитання, чи не стане Донбас "назавжди" Придністров'ям, де через десятиліття не передбачається врегулювання, Лавров відповів: "Щодо Придністров'я, на відміну від Донбасу, немає документа, який був би аналогічним Мінським домовленостями. Точніше, він був, але не затверджений - "меморандум Козака" (План врегулювання придністровського конфлікту через федералізацію Молдови, підготовлений в 2003 році тодішнім заступник голови адміністрації президента РФ Дмитрієм Козаком)".

Він наголосив, що позиція Росії не змінилася. Лавров розповів, що Україна "така різна" і зберегти її можна "винятково виявивши розуміння всіх відмінностей".

При цьому на запитання, чи він має на увазі федералізацію, Лавров сказав, що "це можна по-різному називати".

"Як завгодно називайте. Але ті ж США - це федерація з повноваженнями штатів набагато більш суттєвими, ніж у багатьох інших федераціях. У Швейцарській Конфедерації дуже багато на рівні кантонів вирішується, але це дуже сильна, єдина держава. Не бачу причин, чому Україна має боятися ослаблення своєї ідентичності в разі, якщо вона визнає, що в цій країні живуть дуже різні люди. У Росії так само живуть дуже різні люди. Так, виникають тертя, виникають якісь конфлікти, але в рамках однієї країни з повагою до прав меншин завжди можна домовитися", - каже він.

Напередодні в Нью-Йорку відбулася коротка розмова Лаврова з президентом України Володимиром Зеленським.