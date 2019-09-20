Пристайко пояснил, что предусматривает "формула Зеленского" для Донбасса

Предложения президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе предусматривают ряд шагов по возобновлению связей с людьми на неподконтрольной территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

"Мы восстановим выплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги - потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", - сказал Пристайко.

Он также отметил, что Украина полностью не отменяет экономическую блокаду, ведь ее условием является возвращение предприятий.

"Но есть блокада предприятий, а, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?" - сказал министр.

"Ну и другие элементы - мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. - все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", - добавил Пристайко.

Ранее Пристайко заявил, что Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основании украинского законодательства.