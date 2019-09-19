"Газпром" не теряет надежды запустить Северный поток-2 до конца года

"Газпром" не исключает, что газопровод Северный поток-2 будет введен в эксплуатацию до конца года несмотря на то, что Дания до сих пор не дала разрешение на строительство в своих территориальных водах.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство ТАСС, об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"На сегодня еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок достаточно короткий и сроки строительства составляют всего около пяти недель, поэтому, конечно же, шанс есть. Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении. В текущий период времени строительство ведется строго по графику", - сказал он.

При этом Миллер отметил, что решение властей Дании по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании по-прежнему остается ключевым вопросом для проекта.

Как сообщалось, судно Solitaire, которое прокладывает трубы Северного потока-2 по дну Балтийского моря, приближается к границе с Данией, которая является единственной страной, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода.

Консорциум Северный поток-2 ранее предупреждал, что из-за трудностей с Данией трубопровод может начать работу с опозданием в 8 месяцев, и это сделает проект дороже на 660 млн евро.

Энергетическое агентство Дании завершило общественные слушания по строительству газопровода, однако отказалось сказать, когда будет объявлено решение.

Если разрешение будет получено, согласно законодательству Дании Северному потоку-2 придется подождать еще месяц, прежде чем разрешение можно будет применять. За это время стороны смогут подать жалобу после принятия решения.