Польша хочет построить в Украине новые кладбища

Вице-голова польского Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик заявил о надеждах Польши получить согласие от Украины на строительство кладбищ, где можно будет похоронить найденные останки поляков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

27 сентября Украина предоставила Польше формальное согласие на проведение поисково-эксгумационных работ. Запрет относительно эксгумационных работ и установки памятников польским жертвам на своей территории Украины ввела 2017 года.

Швагжик, директор Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти заявил, что в соответствующие учреждения в Украине представлены документы, чтобы получить разрешение на проведение поисковых работ.

Он добавил, пока польская сторона ходатайствует о разрешении на открытие работ в нескольких десятках мест, где покоятся поляки, павшие или убиты в период польско-большевистской войны, в 1939 году и 1943-44 годов на Волыни.

По его словам, объем поисковых работ - огромный, речь о "сотнях, а возможно, тысячах мест", и этой задачей должно заниматься новое учреждение, которое должно иметь название: "Институт национальной памяти по делам поисков в Украине".

Он выразил надежду, что Польша получит от Украины также согласие на строительство кладбищ, где можно будет достойно похоронить найденные останки поляков.