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Польща хоче спорудити в Україні нові кладовища

Неділя, 29 вересня 2019, 12:12

Віцеголова польського Інституту національної пам’яті Кшиштоф Швагжик заявив про сподівання Польщі отримати згоду від України на спорудження кладовищ, де можна буде поховати віднайдені останки поляків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

27 вересня Україна надала Польщі формальну згоду на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Заборону стосовно ексгумаційних робіт та встановлення пам’ятників польським жертвам на своїй території Україна ввела 2017 року.

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Швагжик, директор Бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам’яті заявив, що до відповідних установ в Україні подано документи, щоб отримати дозвіл на проведення пошукових робіт.

Як він додав, наразі польська сторона клопочеться про дозвіл на відкриття робіт у кільканадцяти місцях, де спочивають поляки, що полягли або були вбиті у період польсько-більшовицької війни, 1939 року та 1943-44 років на Волині. 

За його словами, обсяг пошукових робіт – величезний, йдеться про "сотні, а можливо, тисячі місць", і цим завданням повинна займатися нова установа, яка повинна мати назву: "Інститут національної пам’яті у справах пошуків в Україні". 

Він висловив надію, що Польща отримає від України також згоду на спорудження кладовищ, де можна буде гідно поховати віднайдені останки поляків.

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