Экс-главу эстонского филиала Danske Bank, замешанного в скандал с деньгами РФ, нашли мертвым

Бывший руководитель эстонского филиала банка Danske Айвар Рехе найден мертвым. Его тело обнаружили в среду, 25 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По данным СМИ, Рехе покончил с собой.

Бывший банкир Айвар Рехе ушел из своего дома в Пириту (возле Таллинна) утром в понедельник, 23 сентября. У полиции были основания предполагать, что жизнь и здоровье Рехе находятся в опасности. По оценке полиции, эта опасность заключалась в действиях самого человека - то есть власти не исключали, что он может совершить самоубийство.

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Для поиска Рехе была запущена широкомасштабная операция, в которой участвовали около 50 полицейских и добровольцев.

Рехе руководил филиалом датского банка Danske с 2006 по 2015 год - в то время, когда через него прошли миллиардные суммы сомнительного происхождения из России и не только.

По данным датских СМИ, часть "грязных" денег была связана с президентом РФ Владимиром Путиным и ФСБ.

Несмотря на аресты и дела в отношении 10 местных сотрудников Danske, Рехе избежал уголовного преследования.