Финляндия призывает ЕС увеличить усилия для улучшения отношений с РФ

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что ЕС должен активизировать усилия по улучшению отношений с Россией, если он хочет повысить европейскую безопасность перед лицом международных конфликтов, трансатлантической напряженности и Brexit.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

"Очень трудно представить себе решение (глобальных кризисов) без России - или решение, в котором Россия не является каким-то активным партнером", - сказал Хаависто.

По его мнению, смена правительства в Украине создала шанс для прогресса после кризиса, вызванного аннексией Крыма Россией в 2014 году.

"Теперь есть новое руководство (в Киеве), и мы, конечно, можем думать, что это новая возможность", - заявил министр.

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Призыв Финляндии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, перекликается с аналогичными призывами других стран блока. Президент Франции Эммануэль Макрон в этом плане был особенно активным.

Хаависто сказал, что президент Украины Владимир Зеленский открыл возможность разморозить ранее "очень напряженные отношения между Москвой и Киевом".

"Везде, где мы видим надежду, как сейчас в этой возможности сближения Киева и Москвы по некоторым вопросам, мы готовы поддержать и помочь", - отметил он.

Но Финляндия не видит перспективы отмены санкций ЕС в отношении России до тех пор, пока не будет "реального прогресса" на востоке Украины, добавил министр.

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По его словам, неопределенность, вызванная Brexit и заявлениями администрации президента США Дональда Трампа о том, чтобы "дистанцироваться от европейских дел", означает, что ЕС сам должен сделать больше для поддержания стабильности в Европе.