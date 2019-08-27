Макрон призвал к новым отношениям с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе пора пересмотреть свои отношения с Россией, чтобы проверить ее глобальные амбиции и не оказаться в центре новой холодной войны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP, об этом Макрон сказал в своем обращении к послам.

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Макрон не говорил о действующих санкции ЕС, введенных за аннексию Россией Крыма, но сказал, что новые санкции "не в наших интересах".

Он заявил, что пришло время "переосмыслить наши отношения с Россией", не вдаваясь в подробности.

В своей речи Макрон предупредил, что отталкивание России от Европы является "глубокой стратегической ошибкой". Он отметил, что "слабости и ошибки" Европы помогли России укрепить союз с Китаем и восстановить влияние в Сирии, Ливии и по всей Африке.

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Макрон и Путин провели двустороннюю встречу накануне саммита G7, во время которой договорились дать толчок решению конфликта с Украиной.

В заявлении по итогам саммита G7 сказано, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.