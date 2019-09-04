Фінляндія закликає ЄС посилити зусилля для покращення стосунків з РФ

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що ЄС повинен активізувати зусилля з поліпшення відносин із Росією, якщо він хоче підвищити європейську безпеку перед обличчям міжнародних конфліктів, трансатлантичної напруженості і Brexit.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

"Дуже важко уявити собі вирішення [глобальних криз] без Росії — або рішення, в якому Росія не є якимось активним партнером", - сказав Хаавісто.

На його думку, зміна уряду в Україні створила шанс для прогресу після кризи, викликаної анексією Криму Росією в 2014 році.

"Тепер є нове керівництво [у Києві], і ми, звичайно, можемо думати, що це нова можливість", – заявив міністр.

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Заклик Фінляндії, яка нині головує у Раді ЄС, перегукується з аналогічними закликами інших країн блоку. Президент Франції Еммануель Макрон у цьому плані був особливо активним.

Хаавісто сказав, що президент України Володимир Зеленський відкрив можливість розморозити раніше "дуже напружені стосунки між Москвою і Києвом".

"Скрізь, де ми бачимо надію, як зараз у цій можливості зближення Києва і Москви щодо деяких питань, ми готові підтримати і допомогти", - зазначив він.

Але Фінляндія не бачить перспективи скасування санкцій ЄС щодо Росії до тих пір, поки не буде "реального поступу" на сході України, додав міністр.

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За його словами, невизначеність, викликана Brexit і заявами адміністрації президента США Дональда Трампа "дистанціюватися від європейських справ", означає, що держави ЄС самі повинні зробити більше для підтримки стабільності в Європі.