Парламент Британии сделал первый шаг к блокированию Brexit без соглашения

Члены британской Палаты общин поддержали второе чтение законопроекта, который блокирует выход страны из ЕС 31 октября без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

За законопроект проголосовали 329 депутатов, против были 300.

Теперь депутаты могут предлагать свои поправки к документу, которые будут выноситься на голосование. В 19.00 по местному времени должно состояться второе голосование за законопроект.

В четверг его должны передать на одобрение в Палату лордов. Если члены верхней палаты внесут в документ свои поправки, нужно будет их одобрения Палатой общин.

Как только законопроект пройдет все эти стадии, его должна подписать королева и только тогда он станет законом.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон потребовал проведения внеочередных выборов 15 октября, если депутаты утвердят законопроект, который требует от главы правительства добиваться отсрочки Brexit.