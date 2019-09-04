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Парламент Британії зробив перший крок до блокування Brexit без угоди

Середа, 4 вересня 2019, 19:40

Члени британської Палати громад підтримали друге читання законопроєкту, який блокує вихід країни з ЄС 31 жовтня без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За законопроект проголосували 329 депутатів, проти були 300.

Тепер депутати можуть пропонувати свої поправки до документа, які будуть виноситися на голосування. О 19.00 за місцевим часом має відбутися друге голосування за законопроєкт.

У четвер його мають передати на схвалення у Палату лордів. Якщо члени верхньої палати внесуть в документ свої поправки, потрібне буде їх схвалення Палатою громад.

Як тільки законопроєкт пройде всі ці стадії, його має підписати королева і тільки тоді він стане законом.

Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон зажадав проведення позачергових виборів 15 жовтня, якщо депутати затвердять законопроєкт, що вимагає від глави уряду добиватися відтермінування Brexit.

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