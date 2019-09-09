Спикер парламента Великобритании анонсировал отставку

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Берков предупредил, что уйдет в отставку до 31 октября - даты Brexit - если до этого не будут объявлены всеобщие выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Эмоциональное сообщение спикера удивило членов парламента, отмечает агентство. Берков говорит, что уйдет в отставку на следующих выборах или 31 октября, в зависимости от того, что произойдет раньше.

9 сентября депутаты вновь будут голосовать за предложение премьера Бориса Джонсона провести досрочные выборы в октябре, и, как ожидается, не поддержат его.

Напомним, после проведения пленарного заседания вечером 9 сентября работа парламента Великобритании будет приостановлена ​​до 14 октября.

Приостановка работы парламента означает, что выборы будут невозможны раньше конца ноября.

В понедельник также вступил в силу принятый на прошлой неделе закон, который помешает Джонсону вывести страну из Евросоюза без соглашения 31 октября.

Новый закон предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить согласие депутатов на выход без соглашения.