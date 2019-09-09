Парламент Британії вдруге голосуватиме за дострокові вибори

Парламент Великої Британії в понеділок вдруге голосуватиме за проведення дострокових виборів з ініціативи уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори 15 жовтня після того, як депутати прийняли законопроєкт, що вимагає від нього продовження терміну Brexit.

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Цей законопроєкт вже схвалений обома палатами парламенту і сьогодні повинен отримати королівське схвалення, щоб стати законом.

Депутати минулого тижня відхилили проведення виборів і, як очікується, сьогодні також проголосують проти ініціативи Джонсона.

Законопроєкт передбачає, що прем'єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.

Після закінчення цього терміну йому доведеться подати запит на відтермінування виходу Великої Британії до 31 січня 2020 року.

Незвичайно те, законопроєкт передбачає формулювання листа, який Джонсон повинен буде написати президенту Європейської ради.

Якщо ЄС відповість, запропонувавши іншу дату, у прем'єр-міністра буде два дні, щоб прийняти цю пропозицію. За цей час депутати - не уряд - матимуть можливість відхилити цю дату.