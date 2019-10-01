В Финляндии произошло нападение в училище: погибший и 10 раненых, полиция открыла огонь
Вторник, 1 октября 2019, 13:52
В помещении профессионального училища в финском городе Куопио произошел инцидент, в результате которого 10 человек получили ранения и один человек погиб.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Временные помещения училища расположены в торговом центре Hermann.
Полиция сообщает, что один человек умер, десять пострадали, двое из которых получили тяжелые ранения. Один из пострадавших - подозреваемый.
Правоохранители нашли погибшего в помещении училища.
Один человек задержан. Полиция применила огнестрельное оружие во время инцидента.
Полиция пока не подтвердила способ нападения. По сообщениям очевидцев, нападавший был вооружен мечом, пишет Helsingin Sanomat.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua