В Финляндии произошло нападение в училище: погибший и 10 раненых, полиция открыла огонь

В помещении профессионального училища в финском городе Куопио произошел инцидент, в результате которого 10 человек получили ранения и один человек погиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Временные помещения училища расположены в торговом центре Hermann.

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Полиция сообщает, что один человек умер, десять пострадали, двое из которых получили тяжелые ранения. Один из пострадавших - подозреваемый.

Правоохранители нашли погибшего в помещении училища.

Один человек задержан. Полиция применила огнестрельное оружие во время инцидента.

Полиция пока не подтвердила способ нападения. По сообщениям очевидцев, нападавший был вооружен мечом, пишет Helsingin Sanomat.