В США задержали двух соратников адвоката Трампа, помогавших ему с Украиной

Двое бизнесменов, выходцев из бывшего СССР, которые помогали личному адвокату президента США Руди Джулиани расследовать демократа Джо Байдена, были задержаны в среду по уголовным обвинениям в нарушении правил финансирования кампании республиканцев, и, как ожидается, предстанут перед судом в четверг.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Лев Парнас и Игорь Фруман, двое бизнесменов из Флориды, находятся под следствием офиса прокурора США на Манхэттене, и, как ожидается, появится в федеральном суде в Вирджинии позже в четверг. Оба мужчины родились в бывших советских республиках.

Прокуроры заявляют, что Лев Парнас и Игорь Фруман были частью заговора по втягивания денег российского донора на выборы в США.

Джулиани признал обоих мужчин в мае как своих клиентов. Оба они жертвовали, в частности, на кампанию Трампа.

Точный характер обвинений пока неизвестен. Бизнесмены и компании, связанные с ними, стали политическими донорами только недавно, когда внесли более 500 тыс. долларов США за последние три года.

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По данным Associated Press, Фруман и Парнас, которые ранее подавали иск против олигарха Игоря Коломойского, пытались влиять на назначение членов правления "Нафтогаза" с целью дальнейшего подписания выгодных контрактов для своих компаний.

В начале марта, выходец из Беларуси Фруман и рожденный в Украине Парнас, якобы продвигали идею замены Андрея Коболева на должности председателя правления НАК Нафтогаз на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании.

Министр энергетики США Рик Перри опроверг сообщения о том, что США оказывали давление на Украину с целью ввести определенных людей в состав правления "Нафтогаза", заявив, что он лишь рекомендовал некоторые фигуры по просьбе украинского правительства.

Также, по данным СМИ, Фруман и Парнас организовали онлайн-разговор между Джулиани и экс-генпрокурором Виктор Шокиным, который якобы имел компромат на Байдена.

Шокину было известно о том, что сын Байдена работал в компании Burizma экс-министра экологии Николая Злочевского, где заработал 3 миллиона долларов. Джулиани также контактировал с экс-генпрокурором Юрием Луценко.

Парнас и Фруман работали над тем, чтобы вытеснить с должности посла в Украине Мари Йованович, которую Трамп отстранил от должности этой весной.

Комитеты палат в прошлом месяце потребовали от Парнаса и Фруман подать письменные свидетельства и документы, связанные с их взаимодействием с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками. Первоначальное сообщение комитетов определяет даты их подачи как четверг и пятницу.