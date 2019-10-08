Адвоката Трампа пригласили дать показания об Украине

Глава правового комитета Сената пригласил личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани дать показания о коррупции в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Комитет возглавляет Линдси Грэм. Этот республиканец из Южной Каролины - ведущий союзник Трампа.

Трамп обвиняется в том, что он пытался надавить на Украину с целью расследования против политического соперника Трампа Джо Байдена и его сына Хантера.

Грэм заявил в Twitter, что он хочет показаний об увольнении бывшего украинского генпрокурора. Вероятно, речь идет о Викторе Шокине.

По данным Associated Press, несколько бизнесменов и республиканских доноров использовали связи с Джулиани и Трампом, пытаясь установить новое руководство в правлении государственной газовой компании Украины "Нафтогаз".

Джулиани также настаивал, что для того, чтобы получить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, Киев должен сделать заявление, в котором пообещает расследование против Байденов, а также о том, вмешивалась ли Украина в выборы 2016 года в США. Об этом свидетельствует переписка, предоставленная следователям Палаты представителей экс-представителем Госдепа в Украине Куртом Волкером.

Напомним, 10 мая Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.

Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

Среди таких людей он назвал экс-нардепа Сергея Лещенко. Сам Лещенко заявил, что тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.