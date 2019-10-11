В Молдове суд распорядился арестовать беглого олигарха Плахотнюка

Суд в Кишиневе выдал мандат на предварительный арест на 30 суток бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, который сейчас находится за границей.

Как пишет "Европейская правда", об этом молдавскому изданию NewsMaker сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

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Антикоррупционная прокуратура Молдовы расследует дело, в котором Плахотнюк фигурирует как подозреваемый в отмывании денег в особо крупных размерах.

По данным следствия, в 2013-2015 годах Плахотнюк создал преступную схему для отмывания денег. Он открыл компании через подставных лиц, через которые отмыл около $18 млн и 3,5 млн евро.

Ранее Антикоррупционная прокуратура вызвала Плахотнюка на допрос, однако тот не явился.

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Решение суда может быть обжаловано в течение трех дней в Апелляционной палате. Не исключено, что Плахотнюка вскоре объявят в международный розыск.

Экс-лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк бежал из страны в июне после обострения политического кризиса, который завершился сменой власти.

Подробнее о кризисе в Молдове читайте в статье "Конец двоевластия в Молдове: кто заставил уйти в отставку правительство всесильного олигарха".