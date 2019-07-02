В Молдове арестовали активы олигарха Плахотнюка

В Молдове в рамках расследования дела о краже миллиарда наложили арест на здания, зарегистрированные на компанию Finpar Invest, подконтрольную бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Среди арестованного имущества - отель Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.

В Национальном центре по борьбе с коррупцией уточнили, что арест наложен в связи с расследованием вывода средств из банковской системы Молдовы.

Напомним, Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.

В 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены за счет активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Первый доклад был представлен общественности, а второй доклад была засекречена и хранится в Генеральной прокуратуре.

Парламент Молдовы создал специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств с молдавской банковской системы.