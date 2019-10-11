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Экс-посол США в Украине прибыла в Конгресс для дачи показаний по делу импичмента Трампу

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Экс-посол США в Украине прибыла в Конгресс для дачи показаний по делу импичмента Трампу

Пятница, 11 октября 2019, 17:44

Бывший посол США в Украине Мари Йованович прибыла на Капитолийский холм для дачи показаний перед законодателями Конгресса в рамках расследования по делу импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Йованович прибыла для показаний за закрытой дверью, несмотря на позицию президента Дональда Трампа, что его администрация не будет сотрудничать в деле об импичменте.

Йованович была отозвана с должности в мае. Сейчас она является сотрудником Государственного департамента при Джорджтаунском университете. В начале этой недели Трамп заявил, что заблокирует показания чиновников.

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Демократы расследуют прямые просьбы Трампа к украинским чиновникам начать расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена и его семьи.

Бывший дипломат, вспоминая недавнюю беседу с Йованович, заявил, что ее отстранили от должности из-за настаиваний на том, чтобы просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани к украинским чиновникам о проведении расследований были переданы по официальным каналам.

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