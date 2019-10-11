ЗМІ назвали причину відкликання посла США Марі Йованович з України

Колишній посол США в Україні Марі Йованович була відсторонена від посади через наполягання на тому, щоб прохання Руді Джуліані до українських чиновників про проведення розслідувань були передані по офіційних каналах.

Про це повідомляє AP з посиланням на колишнього дипломата, передає "Європейська правда".

Посол Марі Йованович планує дати свідчення перед законодавцями Конгресу в п'ятницю в рамках розслідування у справі імпічменту президенту Дональду Трампу. Демократи кажуть, що очікують на її появу, незважаючи на позицію Білого дому, що жоден чиновник адміністрації не співпрацює з розслідуванням.

Йованович відкликали з Києва в травні, коли Джуліані, який є особистим адвокатом Трампа і не має офіційної ролі в уряді США, підштовхував українських урядовців до розслідування необґрунтованих звинувачень у корупції проти Джо і Хантера Байденів.

Колишній дипломат, згадуючи недавню розмову з Йованович, зазначає, що її зняли з посади після того, як вона зажадала передати запит про проведення розслідування у відповідності з протоколом.

За словами дипломата, який побажав зберегти анонімність, Йованович відмовилася брати участь у цих "особистих неформальних справах" і дала зрозуміти, що в уряду США є офіційні канали, щоб попросити іноземну державу про допомогу з розслідуванням.