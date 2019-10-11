Експосол США в Україні прибула до Конгресу для свідчень у справі імпічменту Трампу

Колишній посол США в Україні Марі Йованович прибула на Капітолійський пагорб для свідчень перед законодавцями Конгресу в рамках розслідування у справі імпічменту президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Йованович прибула для слухань за закрими дверима, попри позицію президента Дональда Трампа, що його адміністрація не співпрацюватиме у справі про імпічмент.

Йованович відкликали з посади в травні. Зараз вона є співробітником Державного департаменту при Джорджтаунському університеті. На початку цього тижня Трамп заявив, що заблокує показання чиновників.

Демократи розслідують прямі прохання Трампа до українських чиновників розпочати розслідування стосовно його політичного суперника Джо Байдена та його родини.

Колишній дипломат, згадуючи нещодавню розмову з Йованович, заявив, що її відсторонили від посади через наполягання на тому, щоб прохання адвоката Трампа Руді Джуліані до українських чиновників про проведення розслідувань були передані офіційними каналами.