Глава посольства США в Украине даст показания в Конгрессе

Палата представителей Конгресса вызвала временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора для дачи показаний в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

После показаний в Конгрессе бывшего спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера стало известно, что Тейлор владеет информацией о задержании военной помощи Украине и роли в этом Белого дома.

Кроме того, из обнародованной переписки американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея Ермака следует, что Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить сотни миллионов долларов помощи Украине.

9 сентября Тейлор написал: "Знак, который мы подаем украинцам (и россиянам) решением о помощи в сфере безопасности, является ключевым... Заморозив эту помощь, мы пошатнули их веру в нас".

Тейлор также добавил: "Как я уже говорил по телефону, мне кажется безумием задерживать помощь в обмен на услугу, связанную с политической кампанией".

После этого посол США в ЕС Гордон Сондленд, который вел переписку с Волкером и Тейлором, сказал прекратить обсуждение текста заявления, которое, по настоянию адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, должна была сделать Украина касаемо расследования, которое касалось бы сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера.

4 октября Волкер во время показаний в Конгрессе по делу о давлении Трампа на президента Владимира Зеленского заявил, что у украинского правительства возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, но он не мог объяснить, почему это происходит.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани обнародовал часть своей переписки с Волкером, которая гласит, что последний связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Ермак предлагал, чтобы Украина сделала заявление о расследовании после того, как получит дату визита Зеленского в Белый дом.

Как известно, Трамп заморозил почти 400 млн долларов американской военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с Зеленским, вызвав обвинения демократов в том, что он злоупотреблял внешней политикой США для личной выгоды.