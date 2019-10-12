Глава посольства США в Україні свідчитиме в Конгресі

Палата представників Конгресу США викликала тимчасово повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора для надання свідчень в рамках розслідування про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Після свідчень у Конгресі колишнього спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера стало відомо, що Тейлор має інформацію про затримку надання Україні військової допомоги і роль у ній Білого дому.

Крім того, з оприлюдненого листування американських дипломатів і радника Володимира Зеленського Андрія Єрмака випливає, що Тейлор неодноразово ставив під сумнів рішення Трампа заморозити сотні мільйонів доларів допомоги Україні.

9 вересня Тейлор написав: "Знак, який ми подаємо українцям (і росіянам) рішенням про допомогу в сфері безпеки, є ключовим... Заморозивши цю допомогу, ми похитнули їхню віру в нас".

Тейлор також додав: "Як я вже казав по телефону, мені здається безумством затримувати допомогу в обмін на послугу, пов'язану з політичною кампанією".

Після цього посол США в ЄС Гордон Сондленд, який вів листування з Волкером та Тейлором, сказав припинити обговорення тексту заяви, яку, за наполяганням адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, мала зробити Україна щодо розслідування, яке стосувалося б сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантера.

4 жовтня Волкер під час свідчень в Конгресі у справі про тиск Трампа на президента Володимира Зеленського заявив, що в українського уряду виникало багато питань до нього щодо затримки військової допомоги, натомість він не міг пояснити, чому це відбувається.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані оприлюднив частину свого листування з Волкером, яка свідчить, що останній сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.

Єрмак пропонував, щоб Україна зробила заяву про розслідування після того, як отримає дату візиту Зеленського до Білого дому.

Як відомо, Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів американської військової допомоги Україні незадовго до того, як поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у тому, що він зловживав зовнішньою політикою США для особистої вигоди.