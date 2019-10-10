Голосование на фоне безвиза: как польские выборы повлияют на отношения с Украиной

"Дешевые перелеты в США. Воспользуйтесь безвизом, который обещали предыдущие правительства и президенты", – призывает реклама в одном из туристических агентств Вроцлава.

В то время как американские издания посвящают первые полосы истории о роли Украины в американских выборах, сам Трамп принимает решение, которое повлияет на выборы в Польше. За неделю до голосования за новый парламент правящая партия "Право и справедливость" (PiS) получила мощный предвыборный козырь – указ о безвизе, подписанный Дональдом Трампом.

Возможность свободных поездок в США, конечно, сама по себе не определит итог польских выборов.

Но она стала "вишенкой на торте", дополнив мощный пакет социальных инициатив, которые партия власти представила избирателям. Среди них: отмена повышенного пенсионного возраста и налога на прибыль для молодежи, а для пенсионеров – ежегодная "тринадцатая" пенсия.

Неслучайно избирательная кампания PiS построена как вокруг этих обещаний, так и предыдущих, с которыми партия шла на выборы 2015 года и успешно выполнила.

"Познакомьтесь с новыми социальными инициативами правительства", – с таким призывом в центре небольшого города Новы Сонч, что к югу от Кракова, обращается агитатор правящей польской партии "Право и справедливость".

За спиной агитационной палатки PiS – тумба с афишами новинок кино. На первом месте – чуть пожелтевшая афиша фильма "Политика", который вышел на широкие экраны в начале сентября.

На выход этой картины, где правящая властная команда показана в критическом свете, долгое время возлагала надежды польская оппозиция. Впрочем, их ждало разочарование – фильм оказался недостаточно острым и не имел электоральных последствий.

Но значит ли это, что в польских выборах совсем исчезла интрига? Вовсе нет!

Ведь разговоры о предопределенности результатов этих выборов не мотивируют сторонников власти идти на участки.

Опрос, проведенный фондом IBRiS, показал, что только 64% ​​потенциальных избирателей PiS собираются идти на участки, тогда как у сторонников других партий такие настроения – гораздо выше. Для сравнения, у объединения Lewica ("Левые") такое намерение декларируют почти 100% избирателей.

А значит, польские выборы способны принести интригу, однако неизвестно, с каким именно знаком.

Чтобы ответить на эти вопросы, ЕвроПравда отправилась в Польшу.

Возвращение "левых"

Четыре года назад ЕвроПравда посещала Вроцлав для репортажа о тогдашних парламентских выборах. Поэтому было интересно сравнить, как за эти годы изменились настроения избирателей.

Первое впечатление: изменения масштабные.

Как и вся Польша, Вроцлав переполнен предвыборной агитацией. Впрочем, на этом сходства и заканчиваются.

На предыдущих выборах в центре города были заметны агитаторы всех ведущих партий, проводились митинги на формально не предвыборные, однако близкие темы – в частности, против миграции и в ее поддержку, а стены были заклеены "неофициальной" агитацией.

Теперь этого не заметно. Вместо политических агитаторов к прохожим обращаются только защитники диких животных с инициативой сделать взнос на новый приют.

Отсутствие активности в партии власти вполне понятно – Вроцлав не является их электоральной базой, а в условиях анонсированного социологами лидерства партии важнее мотивировать пойти на участки свой "ядерный" электорат.

Именно поэтому откровенно удивляет слабая активность "Гражданской коалиции" – ключевой оппозиционной силы. Она или слишком уверена в своих силах, или уже смирилась с поражением и последующим пребыванием в оппозиции.

Социологи свидетельствуют: второе гораздо ближе к истине. Последние социологические опросы обещают PiS не просто победу, но и сохранения единоличной власти.

За "Право и справедливость" готовы голосовать 45,1% поляков, тогда как за "Гражданскую коалицию" – только 24,6%.

"К сожалению, социальные обещания нашли своего избирателя. За оппозицию пока преимущественно голосуют те, кому важнее демократические процедуры, чем социалка", – констатирует кандидат в депутаты Сейма от "Платформы" Мирослава Керик (одна из двух этнических украинцев, участвующих в нынешних выборах).

Впрочем, высокий рейтинг власти – лишь одна из проблем "Гражданской коалиции". Свой рейтинг наращивают и другие конкуренты.

Единственной политической силой, которая проводила активную кампанию в городе, оказалась Lewica – блок левоцентристских партий, которому социологи обещают чуть более 12%. "Возьмите газету – скажите PiS пока-пока", – обращается к прохожим молодая агитаторша. Материалы расходятся довольно быстро.

Причем потенциальные избиратели "Левых" оказались наиболее ответственными – в уже упомянутом опросе указывается, что почти все сторонники этого избирательного блока обещают прийти на участки, тогда как в среде избирателей " Гражданской коалиции" собираются голосовать лишь 89%.

Поэтому возвращение левых в Сейм – само по себе новый тренд польской политики – может оказаться гораздо более мощным, чем ожидается.

"Арбузы" и друзья Путина

Последние социологические опросы обещают PiS сохранение единоличной власти. Даже в случае объединения в коалицию с Lewica объединенная оппозиция не преодолеет огромный отрыв от главного конкурента.

К тому же даже при неблагоприятном для себя результате выборов PiS может привлечь к формированию правительства Селянскую партию (PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe). На выборы "селяне" идут вместе с правыми популистами, партией Kukiz'15. Их блок под названием "Польская коалиция" может получить 5,6%.

Селянскую партию, которая может оказаться во власти после выборов, в Польше иронически называют "арбузом" – впрочем, не по размеру, а по "идеологическому цвету". Их партийный цвет – зеленый, но на самом деле под зеленой оболочкой скрываются бывшие красные, то есть коммунисты.

На самом деле эта партия традиционно не слишком озабочена идеологией и при необходимости готова создавать коалицию с любым победителем выборов.

Не меньшего внимания заслуживает их союзник по избирательному блоку, Kukiz'15. Это абсолютно популистская партия, созданная рок-музыкантом Павлом Кукизом, которая на прошлых выборах сенсационно заняла третье место с антисистемным лозунгом "другая политика возможна".

За четыре года они потеряли большую часть своего рейтинга, но сохранили популизм в лозунгах и риторике.

Для Украины важно, что Kukiz'15 стал источником едва не самого сильного раздражителя в украинско-польских отношениях последних лет. Разработанный партией проект изменений в устав Института национальной памяти де-факто приравнял УПА к армиям Третьего рейха и СССР.

В конце концов эта норма была отменена Конституционным судом, а в польском политикуме закрепилось мнение, что создание такой нормы не обошлось без "руки Кремля".

Учитывая это, гипотетическое вхождение депутатов Kukiz'15 в правительственную коалицию может стать вызовом для отношений с Украиной.

Впрочем, еще большую угрозу несет еще один избирательный блок – правая "Конфедерация", которая долгое время балансировала на грани прохождения.

Достаточно вспомнить, что один из лидеров этого блока, бывший евродепутат Януш Корвин-Микке, известен тем, что увлекается личностью Путина, публично поддерживает аннексию Крыма и неоднократно посещал полуостров в последние годы.

Геи вместо украинцев

Небольшой город Гнезно может похвастаться славной историей (в Х веке он был первой столицей Польши). В остальном – это типичный польский городок, где живет традиционный электорат PiS.

Именно здесь "Конфедерация" решила провести открытый партийный съезд, очередную попытку "откусить" часть писовского электората и пройти в Сейм.

За последние недели рейтинги партии существенно упали. Впрочем, при низкой явке и дисциплинированности своего "ядерного" электората ультраправые могут рассчитывать на успех.

Небольшой зал трехзвездочного отеля заполнен примерно наполовину. Женщин почти нет. Подавляющее большинство присутствующих – мужчины за 40, и судя по их одежде – с невысокими доходами. Компанию им составляют несколько тинейджеров.

Кандидат от "Конфедерации" Пшемыслав Гронек начинает встречу. "Мы не можем пообещать вам по 500 злотых в месяц, как это делает PiS. Однако мы можем предложить снизить государственные расходы на вредные вещи, чтобы эти деньги остались у вас", – под "вредными вещами" он подразумевает финансирование "левых культурных программ, которые уничтожают нашу культуру".

При этом сэкономленные средства он предлагает пустить на армию, чтобы... избавиться от присутствия иностранных военных. "Мы ценим помощь НАТО, но настало время сказать им: спасибо, дальше мы сами", – отмечает он. Зал принимает эти заявления достаточно флегматично.

После этого выступает еще пара кандидатов в депутаты Сейма. Каждый из них довольно быстро переходит границы дозволенного для политика национального масштаба: один берется доказывать, что "Польша тратит на еврейские музеи и кладбища больше, чем на польские", другой рассказывает о "профессоре-леваке, который ходит на лекции в макияже и на каблуках"; в такие моменты секретарь собрания быстро передает слово следующему оратору.

Впрочем, самыми удивительными оказались комментарии партийцев по вопросу миграции.

Партия, которая традиционно видела угрозу в украинцах, теперь несколько изменила свой нарратив.

"Как вы знаете, Польша является лидером ЕС по количеству принятых мигрантов. На данный момент мы приняли до 2 млн беженцев", – начала кандидат Анна Брылька (едва ли не единственная женщина на этом съезде).

"Да, украинцы!" – отозвался кто-то из зала.

"В правительстве утверждают, что привлечение украинцев и белорусов не несет угроз, поскольку они хорошо интегрируются. Однако, по нашим данным, с прошлого года под видом украинцев в правительстве начали выдачу разрешений на работу жителям Ближнего Востока и Азии", – вдруг заявляет Анна Брылька.

Интересное заявление, которое показывает, что времена, когда тема угроз от "украинских беженцев" была главной, остались в прошлом, при этом новую реальность должны учитывать даже ультраправые. Поэтому место украинцев как главной угрозы польской идентичности заняла "навязанная Брюсселем гей-идеология".

Впрочем, это не значит, что прохождение "Конфедерации" в парламент не несет угроз для Украины. Наоборот.

Партия с сильными связями с РФ способна регулярно генерировать скандалы и провокации, которые будут торпедировать украинско-польские отношения.

* * * * *

После двух лет охлаждения двусторонних связей нынешняя парламентская кампания в Польше происходит на фоне "ренессанса" отношений с Украиной.

Как результат – избирательная кампания не принесла ни одного скандала с украинским следом.

Более того, вполне вероятна ситуация, что в новом Сейме может не быть депутатов с откровенно антиукраинскими взглядами. Вместо них в парламент проходит проевропейская Lewica, что тоже является позитивом для Украины.

Вместе с тем низкая явка может спутать все расклады. И тогда неофициальная фракция "друзей Путина" в Сейме сможет существенно усилиться – со всеми вытекающими из этого последствиями.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды",

Новы Сонч – Гнезно – Вроцлав