Преемница Меркель может не стать канцлером Германии – СМИ

Путь Аннегрет Крамп-Карренбауэр к замене Ангелы Меркель на посту канцлера Германии казался открытым, когда она заменила ее как лидера христианских демократов (ХДС) в декабре прошлого года, однако сейчас немецкие политики говорят, что вопрос о канцлере еще не согласован.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После ряда публичных "перлов", среди которых шутки о трансгендерах, ее рейтинги снизились. ХДС понесла потери на выборах в Европарламент в мае и имела неоднозначный успех в региональных выборах.

Старшие члены ХДС заявляют, что у Крамп-Карренбауэр еще есть время показать себя. Они и Меркель говорят, что канцлер завершит свой срок, который истекает в 2021 году, дав ХДС более года, чтобы согласовать кандидата.

Старший политик ХДС заявил: "Вопрос канцлера не урегулирован".

Даже близкие соратники Крамп-Карренбауэр в частном порядке сказали, что она теряет доверие после появления на посту председателя партии.

В марте ее критиковали за издевки над активистами в Берлине, которые требовали гендерно нейтральных туалетов.

Ее главный бывший конкурент по партийное руководство Фридрих Мерц набирает поддержку в партии, говорят источники.

Bild перечислил Мерца, министра здравоохранения Йенса Спана и лидера ХСС Маркуса Зедера как возможных кандидатов от консерваторов на пост канцлера. Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, является еще одним потенциальным кандидатом, говорят несколько источников в ХДС.