Россия ненадежный партнер, но Nord Stream-2 будет достроен - глава партии Меркель

Министр обороны Германии и президент ХДС Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить строительство "Северного потока-2".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом она объявила во время визита в Риги.

"Северный поток 2 - сложный проект. Я это очень знаю ... Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключены договоры, строительство" Северной ленты 2 "все еще может быть прекращено", - заявила она.

Вместе с тем Анегрет Крамп-Карренбауерзазначила, что правительство Германии делает все, чтобы в переговоры с Россией входить безопасность стран Восточной Европы. Россия здесь оказалась надежным партнером - подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного правительства по обеспечению украинского газового транзита.

Правительство Германии официально выступает за сохранение транзитной роли Украины после начала работы "Северного потока-2".