Наступниця Меркель може не стати канцлером Німеччини - ЗМІ

Шлях Аннегрет Крамп-Карренбауер до заміни Ангели Меркель на посту канцлера Німеччини здавався відкритим, коли вона замінила її як лідера християнських демократів (ХДС) у грудні торік, проте зараз німецькі політики кажуть, що питання канцлера ще не узгоджене.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після ряду публічних "перлів", серед яких жарти щодо трансгендерів, її рейтинги знизилися. ХДС зазнала втрат на виборах до Європарламенту у травні та мала неоднозначний успіх у регіональних виборах.

Старші члени ХДС заявляють, що Крамп-Карренбауер ще має час показати себе. Вони та Меркель кажуть, що канцлерка завершить свій термін, який закінчується в 2021 році, давши ХДС понад рік, щоб узгодити кандидата.

Старший політик ХДС заявив: "Питання канцлера не врегульовано".

Навіть близькі соратники Крамп-Карренбауер приватно сказали, що вона втрачає довіру після появи на посаді голови партії.

У березні її критикували за знущання з активістів у Берліні, які вимагали гендерно нейтральних туалетів.

Її головний колишній конкурент за партійне керівництво Фрідріх Мерц збирає підтримку в партії, кажуть джерела.

Bild перерахував Мерца, міністра охорони здоров'я Єнса Спана та лідера ХСС Маркуса Зедера як можливих кандидатів консерваторів на посаду канцлера. Армін Лашет, прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія, є ще одним потенційним кандидатом, кажуть декілька джерел в ХДС.