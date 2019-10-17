Латвия больше не будет присваивать статус неграждан новорожденным

С 1 января 2020 года Латвия прекратит присваивать статус неграждан новорожденным.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, такое решение в четверг в третьем, окончательном чтении принял латвийский Сейм.

По действующим сейчас правилам ребенок неграждан может стать гражданином Латвии, если такое пожелание выскажет хотя бы один из родителей.

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Со следующего года гражданство Латвии новорожденным будет выдаваться автоматически. Исключение составят случаи, когда родители решат дать своему ребенку гражданство другой страны.

Негражданами в странах Балтии являются бывшие граждане СССР, которые так и не получили гражданства Литвы, Латвии или Эстонии. Неграждане – в основном русскоязычные.

Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, в 2016 году появилось 47 новых неграждан, в 2017 году - 51, в 2018 - 33.