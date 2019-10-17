Латвия больше не будет присваивать статус неграждан новорожденным
С 1 января 2020 года Латвия прекратит присваивать статус неграждан новорожденным.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, такое решение в четверг в третьем, окончательном чтении принял латвийский Сейм.
По действующим сейчас правилам ребенок неграждан может стать гражданином Латвии, если такое пожелание выскажет хотя бы один из родителей.
Со следующего года гражданство Латвии новорожденным будет выдаваться автоматически. Исключение составят случаи, когда родители решат дать своему ребенку гражданство другой страны.
Негражданами в странах Балтии являются бывшие граждане СССР, которые так и не получили гражданства Литвы, Латвии или Эстонии. Неграждане – в основном русскоязычные.
Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, в 2016 году появилось 47 новых неграждан, в 2017 году - 51, в 2018 - 33.