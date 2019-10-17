Латвія більше не присвоюватиме статус негромадян новонародженим

З 1 січня 2020 року Латвія припинить присвоювати статус негромадян новонародженим.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi, таке рішення у четвер у третьому, остаточному читанні ухвалив латвійський Сейм.

За чинними зараз правилами дитина негромадян може стати громадянином Латвії, якщо таке побажання висловить хоча б один з батьків.

Читайте також Латвійського негромадянина посадили на 5 років за участь у війні проти України

З наступного року громадянство Латвії новонародженим буде видаватися автоматично. Виняток становитимуть випадки, коли батьки вирішать дати своїй дитині громадянство іншої країни.

Негромадянами у країнах Балтії є колишні громадяни СРСР, які так і не отримали громадянства Литви, Латвії чи Естонії. Негромадяни здебільшого є російськомовними.

Згідно з даними Управління у справах громадянства і міграції Латвії, в 2016 році з'явилося 47 нових негромадян, в 2017 році - 51, в 2018 - 33.