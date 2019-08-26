СМИ: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами стран Большой семерки во время саммита во французском Биаррице.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Во время ужина на официальном открытии саммита Трамп настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие президента РФ.

По данным издания, Трампа поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Против выступили все остальные страны, а Япония сохранила нейтралитет.

"На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому", — сообщил источник издания.

19 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Германия и Великобритания отвергли предложение Трампа о возвращении России в страны G8.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Также Зеленский позвонил президенту Европейского Совета Дональду Туску и призвал ЕС "отстаивать решительную позицию невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия из нее в свое время была исключена".

В свою очередь Дональд Туск выступил категорически против возвращения РФ в состав "большой семерки", отметив, что считает более правильным "пригласить Украину, как гостя, на следующую встречу G7".