США: замешанный в скандале с Украиной министр уйдет в отставку

Глава Министерства энергетики США Рик Перри, которого называли ответственным за неофициальную политику в отношении Украины, уходит в отставку.

Об этом заявил президент Дональд Трамп сообщил, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп сказал, что Перри уйдет с должности до конца года. "На самом деле я думал, что он может уйти чуть раньше. Но у него есть очень большие планы. Он будет очень успешным. У нас есть преемник на эту должность. Мы сообщим об этом позже", - отметил президент.

Сообщение об отставке появилось за день до срока, когда Перри должен был предоставить документы комитетам Палаты представителей, касающиеся расследования импичмента Трампа.

The New York Times написала, что Перри сказал Трампу о намерении уйти в отставку.

Ранее сообщалось, что Перри заявил украинским чиновникам во время встреч в Киеве, что администрация Трампа хочет заменить весь наблюдательный совет крупнейшей газовой компании в стране - "Нафтогаза" с целью заключения в будущем выгодных контрактов.

Перри опроверг информацию о том, что он давил на Украину с целью ввести определенных людей в состав правления "Нафтогаза", заявив, что он лишь рекомендовал некоторые фигуры по просьбе украинского правительства.

По данным AP, среда кандидатов, которых рекомендовал Перри, был Роберт Бенш, долгое время работавший энергетическим советником украинского правительства в условиях пророссийского режима президента Виктора Януковича.

Бенш тесно сотрудничал с Юрием Бойко, министром энергетики Януковича и бывшим вице-премьер-министром (ныне Бойко нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь").

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Год Перри, министр энергетики США, был одним из трех ответственных за политику в отношении Украины.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что согласился в июле на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только по просьбе американского министра энергетики Рика Перри.

Перри утверждал, что никогда не слышал и не вспоминал в разговорах об Украине с президентом Дональдом Трампом и другими должностными лицами о политическом конкуренте Трампа Джо Байдене.

В сентябре демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичмента президента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.

Как известно, Трамп заморозил почти 400 млн долларов американской военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с президентом Владимиром Зеленским.