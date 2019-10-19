Парламент Великобритании проголосовал за поправку об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если позже законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поправку поддержали 322 депутата, против проголосовали 306 депутатов.

Поправка обязывает премьер-министра Бориса Джонсона написать письмо в Брюссель с просьбой продлить срок действия Brexit до 31 января следующего года.

Джонсон в настоящее время должен попросить о продлении, если в субботу парламент проголосует против соглашения о выходе, которое он подписал с лидерами ЕС в Брюсселе на этой неделе.

Но поправка депутата Оливера Летвина предусматривает, что соглашение не будет полностью одобрено "до тех пор, пока" не будут приняты все законодательные акты, необходимые для выхода Британии из ЕС.

Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении по Brexit только на этой неделе. Стороны сумели договориться о ключевой преграде и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Отметим, что в сентябре депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставляет премьера просить о новой отсрочке Brexit.