Великобритания и ЕС достигли соглашения о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Великобритания и Европейский Союз договорились о "большом" новом соглашении по Brexit, и призвал законодателей утвердить его в выходные.

"У нас есть прекрасное новое соглашение", - сказал Джонсон в своем твите, сообщает "Европейская правда".

"Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таким как стоимость жизни, здравоохранение, насильственная преступность и наша окружающая среда", - добавил Джонсон.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl

В свою очередь президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил: "Где есть воля, там есть соглашение - у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и это соответствует нашему обязательству найти решение. Я рекомендую Совету ЕС одобрить это соглашение".

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9