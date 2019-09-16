Северный поток-2 приближается к "тупику" на границе с Данией

Судно Solitaire, которое прокладывает трубы Северного потока-2 по дну Балтийского моря, приближается к границе с Данией, которая является единственной страной, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода.

Об этом говорится в материале агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

Экипаж на борту Solitaire ожидает, что войдет в воды Дании в начале следующего месяца. Однако Дания еще не утвердила строительство трубопровода, который по плану должен начать транспортировку природного газа из России в Германию в конце этого года.

"Сейчас мы направляемся к границе Дании, а затем ждем дальнейшего развития проекта от датской границы в Германию", - сказал капитан Кенни Хоубен в комментарии агентству.

Консорциум Северный поток-2, контролируемый российским Газпромом, заявил агентству, что проект реализуется по графику, и что он по-прежнему надеется на разрешение от Дании до того, как Solitaire дойдет до вод Дании.

Представитель Северного потока-2 Ульрих Лиссек заявил, что в диалоге с Энергетическим агентством Дании, которое отвечает за выдачу разрешения Дании после проведения экологической оценки, "серьезных рисков или проблем не возникло".

Любая задержка строительства трубопровода длиной 1230 км создаст неопределенность для компаний-партнеров проекта: немецких Uniper и Wintershall, англо-нидерландской Shell, австрийской OMV и французской Engie. Северный поток-2 также является ключевым фактором будущего договора о транзите газа между Москвой и Киевом.

Консорциум Северный поток-2 ранее предупреждал, что из-за трудностей с Данией трубопровод может начать работу с опозданием в 8 месяцев, и это сделает проект дороже на 660 млн евро.

Энергетическое агентство Дании завершило общественные слушания по строительству газопровода, однако отказалось сказать, когда будет объявлено решение.

Если разрешение будет получено, согласно законодательству Дании Северному потоку-2 придется подождать еще месяц, прежде чем разрешение можно будет применять. За это время стороны смогут подать жалобу после принятия решения.