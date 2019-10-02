Эстония выслала гражданина Украины: не смог объяснить причины пребывания

Служба пограничного и миграционного надзора Эстонии вынесла решение выслать из страны гражданина Украины 1990 года рождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Украинец не смог достоверно объяснить причины пребывания в стране. Помимо этого, мужчина был признан виновным в том, что водил машину в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция также установила, что мужчина не ходатайствовал о получении разрешения на работу в Эстонии.

"Собранные полицией доказательства указывают на то, что дальнейшее его пребывание в Эстонии представляет опасность общественному порядку не только Эстонии, но и странам Шенгенской зоны", - отмечает издание.

Служба пограничного и миграционного надзора досрочно прекратил срок пребывания украинца в Эстонии и Шенгенской зоне. Также ему оформили предписание покинуть Эстонию в течение 7 дней и запретили въезжать в течение двух лет.

Напомним, 21 сентября пятеро граждан Украины по прилету в аэропорт Таллина получили постановление о запрете на въезд в Эстонию.