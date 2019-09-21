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В аэропорту Таллинна пятерых украинцев не пустили в Эстонию

Суббота, 21 сентября 2019, 11:31

Пятеро граждан Украины по прилету в аэропорт Таллина получили постановление о запрете на въезд в Эстонию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

19 сентября в Таллиннский аэропорт из Киева прибыли пять граждан Украины: четверо мужчин (1993, 1998, 1974 и 1979 года рождения) и одна женщина 1985 года рождения.

"У всей компании отсутствовали документы, подтверждающие цель и условия поездки. У части не было достаточно денежных средств", - сообщает издание.

В отношении всех на границе было оформлено постановление о запрете на въезд, они остались в аэропорту дожидаться подходящего обратного рейса.

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