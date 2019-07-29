Из затопленной пещеры в Германии спасли туриста

В Германии спасли второго мужчина, оказавшегося в ловушке в пещере в федеральной Земли Баден-Вюртемберг после проливного дождя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции Ройтлингена.

Гид и его клиент застряли внутри пещеры Фалькенштайн в воскресенье. Зайдя в пещеру около 17:00, они не смогли выбраться, поскольку после сильного дождя неожиданно поднялась вода.

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На входе в пещеру развернули масштабную спасательную операцию, к которой привлекли 80 человек. Гида спасатели освободили в понедельник утром. Ближе к обеду удалось освободить и туриста.

"Между тем спасли второго мужчину из пещеры. Он чувствует себя хорошо, но его еще на всякий случай осмотрят в больнице", - сообщила полиция в Twitter.

Пещера Фалькенштайн расположена в горном массиве Швабский Альб и является популярным туристическим направлением.

Туристический сайт города Бад-Урах сообщает, что это "активная водная пещера", из которой вытекает река Эльза, и что туры в нее не опасны.