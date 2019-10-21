Международная авиация перешла на написание Киев

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально начала писать название столицу Украины как Kyiv.

Как пишет "Европейская правда", об этом накануне сообщили в МИД Украины.

"Спасибо всем аэропортам и авиаперевозчикам за #KyivNotKiev! Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название украинской столицы как Kyiv", - сообщили на официальной странице кампании МИД #CorrectUA в Twitter.

В министерстве отметили, что это важный шаг, который положил конец использованию варианта Kiev в международной практике.

Напомним, в июне Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе. Это стало важным шагом, поскольку международные организации, включая IATA, ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США.

Ряд авиакомпаний, в частности МАУ, отказывались переходить на написание Kyiv, мотивируя это тем, что именно такую транслитерацию использует IATA.

Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

Международная ассоциация воздушного транспорта - международная неправительственная организация, в которую входят 290 авиакомпаний из 117 стран мира.