Kyiv, а не Kiev: BBC изменила написание столицы Украины

Британская телерадиовещательная корпорация ВВС принял решение изменить написание столицы Украины Киева на английском языке с "Kiev" на "Kyiv".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"ВВС продолжает просматривать спорное англоязычное написание географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Поскольку "Kyiv" (а не "Kiev") сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины", - говорится в заявлении компании ВВС.

Читайте также Библиотека Конгресса США официально начала употреблять название Киев

Такое правило написания столицы Украины в текстах, на картах и ​​в графиках начинает действовать на ВВС с 14 октября 2019 года.

Однако несколько месяцев еще продлится переходный период, в течение которого в англоязычных текстах может использоваться такая формулировка: "Kyiv, formerly known as Kiev" ( "Kyiv", ранее известный как "Kiev").

В 2018 году министерство иностранных дел Украины начало кампанию #CorrectUA, в рамках которой начало обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev).