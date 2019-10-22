Глава посольства США в Украине прибыл в Конгресс для дачи показаний по делу импичмента

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор прибыл во вторник в Вашингтон, чтобы дать показания в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Тейлор прибыл в Капитолий, чтобы дать показания за закрытыми дверями для представителей трех комитетов Палаты представителей, ведущих расследование. Он прошел мимо журналистов, не отвечая на их вопросы.

Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием, пытаясь заблокировать свидетельства и документы. Комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал повестку, чтобы заставить Тейлора дать показания после того, как Государственный департамент приказал ему не появляться в Капитолий.

Тейлор упоминал о своем беспокойстве относительно задержки помощи США 9 сентября Курту Волкеру, тогдашнему спецпредставителю Госдепартамента в Украине, и послу США в Европейском Союзе Гордону Сондленду в текстовом сообщении, предоставленном следователем и впоследствии обнародованном.

"Как я уже говорил по телефону, мне кажется безумием задерживать помощь в обмен на услугу, связанную с политической кампанией".

После этого Сондленд, который вел переписку с Волкером и Тейлором, сказал прекратить обсуждение текста заявления, которое, по настоянию адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, должна была сделать Украина касаемо расследования, которое касалось бы сына экс-вице-президента США Байдена Хантера.

4 октября Волкер во время показаний в Конгрессе по делу о давлении Трампа на президента Владимира Зеленского заявил, что у украинского правительства возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, но он не мог объяснить, почему это происходит.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани обнародовал часть своей переписки с Волкером, которая гласит, что последний связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Ермак предлагал, чтобы Украина сделала заявление о расследовании после того, как получит дату визита Зеленского в Белый дом.

Как известно, Трамп заморозил почти 400 млн долларов американской военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с Зеленским, вызвав обвинения демократов в том, что он злоупотреблял внешней политикой США для личной выгоды.