Глава посольства США в Україні прибув до Конгресу для свідчень у справі імпічменту

Тимчасово повірений в справах США в Україні Вільям Тейлор прибув у вівторок до Вашингтона, щоб дати свідчення в рамках розслідування про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Тейлор прибув до Капітолія, щоб дати свідчення за закритими дверима для представників трьох комітетів Палати представників, які ведуть розслідування. Він пройшов повз журналістів, не відповідаючи на запитання.

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Адміністрація Трампа не співпрацює з розслідуванням, намагаючись заблокувати свідчення та документи. Комітет з питань розвідки Палати представників оприлюднив повістку, щоб примусити Тейлора дати свідчення після того, як Державний департамент наказав йому не з'являтися.

Тейлор згадав про своє занепокоєння щодо затримки допомоги США 9 вересня Курту Волкеру, тодішньому спецпредставнику Держдепартаменту в Україні, та послу США в Європейському Союзі Гордону Сондленду в текстовому повідомленні, наданому слідчим та згодом оприлюдненому.

"Як я вже казав телефоном, мені здається безумством затримувати допомогу в обмін на послугу, пов'язану з політичною кампанією", - написав він.

4 жовтня Волкер під час свідчень в Конгресі у справі про тиск Трампа на президента Володимира Зеленського заявив, що в українського уряду виникало багато питань до нього щодо затримки військової допомоги, натомість він не міг пояснити, чому це відбувається.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані оприлюднив частину свого листування з Волкером, яка свідчить, що останній сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.

Єрмак пропонував, щоб Україна зробила заяву про розслідування після того, як отримає дату візиту Зеленського до Білого дому.

Як відомо, Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів американської військової допомоги Україні незадовго до того, як поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у тому, що він зловживав зовнішньою політикою США для особистої вигоди.