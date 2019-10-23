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Туск порекомендует лидерам ЕС дать остсрочку Brexit

Парламент Британии отказал Джонсону в быстром утверждении соглашения о Brexit

Парламент Великобритании дал предварительное согласие на соглашение о Brexit






Туск порекомендует лидерам ЕС дать остсрочку Brexit

Среда, 23 октября 2019, 08:05

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам стран ЕС согласовать просьбу Лондона отсрочить выход страны из блока.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С таким заявлением Туск выступил после того, как Палата общин британского парламента предварительно одобрили соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения о Brexit, предложенный правительством.

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"Учитывая решение премьера Бориса Джонсона приостановить ратификацию соглашения о выходе из ЕС и во избежание выхода страны без соглашения, я буду рекомендовать 27 членам ЕС согласовать просьбу Великобритании о переносе крайнего срока выхода", - написал он в Twitter.

Туск отметил, что предложит лидерам ЕС сделать это с помощью письменной процедуры. Лидеры должны будут определить, переносить ли крайний срок Brexit и на какой период.

Накануне перед голосованием Джонсон обещал в случае поражения отозвать соглашение и предложить досрочные выборы.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.

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