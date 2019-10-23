Туск порекомендует лидерам ЕС дать остсрочку Brexit
Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам стран ЕС согласовать просьбу Лондона отсрочить выход страны из блока.
Об этом сообщает "Европейская правда".
С таким заявлением Туск выступил после того, как Палата общин британского парламента предварительно одобрили соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения о Brexit, предложенный правительством.
"Учитывая решение премьера Бориса Джонсона приостановить ратификацию соглашения о выходе из ЕС и во избежание выхода страны без соглашения, я буду рекомендовать 27 членам ЕС согласовать просьбу Великобритании о переносе крайнего срока выхода", - написал он в Twitter.
Туск отметил, что предложит лидерам ЕС сделать это с помощью письменной процедуры. Лидеры должны будут определить, переносить ли крайний срок Brexit и на какой период.
Накануне перед голосованием Джонсон обещал в случае поражения отозвать соглашение и предложить досрочные выборы.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.