В ЕС призывают немедленно освободить украинского журналиста Асеева

В Европейском Союзе призывают немедленно освободить незаконно осужденного контролируемыми Россией боевиками гражданина Украины, журналиста Станислава Асеева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине.

"Лишение независимых журналистов права голоса и свободы выражения неприемлемы. ЕС продолжает призывать освободить всех незаконно задержанных заключенных в неподконтрольных правительству районах Украины", - говорится в заявлении.

The EU calls for the immediate release of 🇺🇦 journalist Stanislav Aseev. The silencing of independent journalists and freedom of expression is unacceptable. 🇪🇺 continues to call for the release of all illegally-detained prisoners in the non-government controlled areas of Ukraine. pic.twitter.com/iD4VHqauRq — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) October 23, 2019

22 октября боевики поддерживаемой Россией группировки "ДНР" объявили об "осуждении" Асеева на "15 лет лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

Известно, что автор колонок проекта Донбасс.Реалии Станислав Асеев (Васин) находится в заключении "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым "судебным решением" относительно Асеева.