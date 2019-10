В ЕС призывают немедленно освободить украинского журналиста Асеева

В Европейском Союзе призывают немедленно освободить незаконно осужденного контролируемыми Россией боевиками гражданина Украины, журналиста Станислава Асеева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине.

"Лишение независимых журналистов права голоса и свободы выражения неприемлемы. ЕС продолжает призывать освободить всех незаконно задержанных заключенных в неподконтрольных правительству районах Украины", - говорится в заявлении.

The EU calls for the immediate release of 🇺🇦 journalist Stanislav Aseev. The silencing of independent journalists and freedom of expression is unacceptable. 🇪🇺 continues to call for the release of all illegally-detained prisoners in the non-government controlled areas of Ukraine. pic.twitter.com/iD4VHqauRq