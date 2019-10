Барселону всколыхнули беспорядки в пятую ночь протестов сепаратистов

Сотни протестующих противостояли полиции в центре Барселоны в пятницу, устанавливая огненные баррикады и бросая камни в силовиков. Это был пятый подряд день беспорядков после ареста каталонских лидеров сепаратистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Насилие произошло после в основном мирной демонстрации, которая собрала на улицах столицы Каталонии более полумиллиона человек.

Когда наступила ночь, молодые люди в масках перекрыли широкий бульвар рядом с городским штабом полиции, подожгли большие мусорные баки и устроили град из камней, банок и бутылок в сторону массированных линий силовиков.

Горящие препятствия и металлические барьеры были установлены на других улицах, отделение банка Banco Santander было разграблено.

Полиция ответила неоднократными залпами пенных шаров, дымовыми гранатами и слезоточивым газом, которые покрывали территорию густым удушающим дымом. Водомет патрулировал территорию, но главная его задача - тушить пламя, а не разгонять беспорядки.

Чиновники заявили, что произошли столкновения как минимум в четырех других городах и городах Каталонии, самом богатом регионе Испании на крайнем северо-востоке страны.

