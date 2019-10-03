Стало известно, где пройдет встреча "Восточного партнерства" на высоком уровне

Встреча представителей стран-участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" состоится на следующей неделе в Баку.

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interfax.az.

"Мы планируем определенную деятельность относительно будущего "Восточного партнерства". На следующей неделе в Баку пройдут широкие консультации между странами-членами", - сказал Янкаускас в ходе выступления на презентации проектов ЕС и Совета Европы "Сотрудничество для умелого управления 2019-2021" в азербайджанской столице.

Дипломат не раскрыл деталей будущих консультаций.

Ранее в четверг в представительстве ЕС в Беларуси сообщили об отмене встречи высокого уровня в рамках "Восточного партнерства" в Минске, а также визита в белорусскую столицу руководительницы европейской дипломатии Федерики Могерини, запланированных на 4-5 октября.

Ожидалось, что во время визита Могерини будет подписано соглашение между ЕС с Беларусью о реадмиссии и упрощении визового режима, которое предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов с 60 до 35 евро.